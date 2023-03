Pnrr, affondo di Schlein: "Governo scarica ritardi, Fitto riferisca in Aula"

Pnrr, Schlein: "Avevano detto che erano pronti, ma non ci sembra"

“Hanno detto che erano pronti, ma tanto pronti ci sembra che non sono”. Lo ha detto da Trieste la segretaria del Pd, Elly Schlein, soffermandosi sui ritardi per i fondi del Pnrr. “Non bisogna perdere questa opportunità su cui si segnalano già dei ritardi che il overno cerca di scaricare sui precedenti governi oppure addirittura sull’Unione europea. Abbiamo chiesto al ministro Fitto di venire a riferire – ha concluso – È una questione di interesse nazionale, noi tifiamo per l’Italia”.