Pnrr, vertice segreto Mattarella-Draghi. Un ministro: "Situazione molto seria"

Pnrr, Fazzolari: "Piano fatto in maniera frettolosa dal Conte 2"

Il governo deve fare i conti con le difficoltà sul Pnrr. Ormai il ministro responsabile del dossier Raffaele Fitto è uscito allo scoperto: "Ritardi incolmabili, molti progetti sono irrealizzabili". Dopo queste parole in Ue è scoppiato il caos e addirittura c'è stato un coinvolgimento diretto del Quirinale. A metà della scorsa settimana - si legge su La Stampa - Mario Draghi è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella. Un incontro avvenuto tra mercoledì e giovedì, ufficialmente senza un motivo preciso: l’ex presidente del Consiglio e il Capo dello Stato non si vedevano di persona da un po' e hanno trovato tempo e modo di farlo in quelle ore. Non sono giorni qualsiasi, però. Le tensioni sul Piano nazionale di ripresa e di resilienza sono già esplose. Da Bruxelles arrivano distinguo, dubbi e richieste di approfondimento sui progetti finanziati con le risorse europee. Sullo sfondo ci sono vuoti normativi che il centrodestra italiano si ostina a non voler riempire.

Un ministro spiega a La Stampa che "la situazione è seria", e confida che realisticamente l'Italia sarà in grado di spendere solo meno della metà dei 209 miliardi di euro del Recovery Fund, ottenuti da Giuseppe Conte nell'estate del 2020. Attorno a Meloni si fa largo l’idea di promuovere «un’operazione verità». Proprio così la chiamano i ministri e il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, braccio destro della premier, ascoltatissimo sulle strategie d’assalto ai nemici storici (Ue, sinistra, banche). L’obiettivo è chiaro: dire come stanno le cose, individuare le colpe, sostenere che si tratta di un’eredità dei precedenti governi. L’operazione parte ma trova un ostacolo: Draghi. L’ex premier non ci sta a fare da capro espiatorio per un negoziato con l’Ue che si sta avvitando in un frustrante scaricabarile. Fazzolari allora, fedelissimo di Meloni, fa capire su chi va spostato l'obiettivo: "Il piano è stato fatto in modo troppo frettoloso dal governo Conte II".