Pordenone, Meloni: "A Friuli Venezia Giulia 190 mln per interventi strategici"

Meloni a Pordenone firma l'Accordo di coesione e sviluppo: "A Friuli Venezia Giulia 190 mln per interventi strategici"

"Auguri a tutte le donne di questa nazione". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo a Pordenone alla firma dell'accordo sui fondi di coesione e sviluppo tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il governo. Il presidente del Consiglio ha rimarcato i risultati del governo sull'aumento dell'occupazione femminile.

"Sono fiera" di questi risultati, ha aggiunto la premier. "Alle donne italiane faccio l'augurio di poter realizzare" le pari libertà, ha osservato. "Lavoriamo per costruire pari libertà", ha aggiunto.

Come scrive Rai News, l'accordo sui fondi di coesione tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il governo prevede lo sblocco di 190 milioni di euro, ha annunciato la premier Giorgia Meloni nel suo intervento. "Si tratta di diciassette interventi strategici, tra cui la messa in sicurezza del territorio, il rafforzamento della struttura idrica, la mobilità sostenibile", ha sottolineato.

Il governo lavora con "una logica di pragmatismo" e l'accordo sui fondi di coesione tra la regione Friuli-Venezia Giulia e il governo "è la testimonianza" di questo principio. "Ci sono risposte più remunerative nell'immediato ma c'è un tema di coscienza per i politici seri, fare prevenzione" per evitare disastri: "quando c'è un disastro si parla di cosa si sarebbe potuto fare prima, nella coscienza dei politici seri c'è il fare tutto quello che si può perché i disastri non arrivino", ha osservato.

Presenti alla cerimonia, che si è svolta al Teatro verdi di Pordenone, il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.