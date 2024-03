G7, Belloni (007) nuova Sherpa di Meloni: coordinerà l'attività diplomatica

G7, Elisabetta Belloni (007) nuova Sherpa di Meloni: coordinerà l'attività diplomatica al posto dell'ambasciatore Luca Ferrari

Un cambio di passo significativo quello compiuto oggi, 8 marzo, Giornata internazionale della donna. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, infatti, ha scelto di sostituire l’ambasciatore Luca Ferrari, attuale sherpa del G7. E di promuovere in quel ruolo Elisabetta Belloni, fino a oggi a capo del Dis. Una mossa inaspettata ma significativa, appunto, se si considera che Belloni è stata la prima donna a dirigere i servizi segreti italiani.

La notizia, prima indiscrezione del sito Dagospia, è stata confermata da Palazzo Chigi in una nota: "In considerazione della proposta di destinazione a Tel Aviv dell’ambasciatore Luca Ferrari, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni sarà nominata come Sherpa G7/G20 del Presidente del Consiglio, permanendo nell’attuale incarico di Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza".