Portofino intitola una strada al Cav. È la prima “via Berlusconi” in Italia

Berlusconi, la prima via a suo nome a Portofino: l'inaugurazione

A meno di quattro mesi dalla morte di Silvio Berlusconi, arriva la prima strada intitolata a suo nome. È a Portofino, località ligure dove il figlio Piersilvio vive e risiede da alcuni anni con la compagna Silvia Toffanin e i figli. Proprio lì di recente il manager ha acquistato la maxi villa Sansebastiano, lasciando così villa Bonomi Bolchini, che il Cav aveva scelto anni fa.

Come riporta la Repubblica, “via Berlusconi” è un tratto di strada pedonale, che l’ex Cavaliere percorreva negli anni Ottanta, quando raggiungeva la piazzetta dalla sua prima abitazione nel borgo, a villa dell’Olivetta, oggi di proprietà degli stilisti Dolce & Gabbana.

L'intitolazione è il risultato di un iter straordinario che ha richiesto il nulla osta dal parte del Prefetto di Genova, Renato Franceschelli, per “derogare” la norma che impone che siano trascorsi almeno dieci anni dalla scomparsa della personalità. Precedentemente anche la Soprintendenza a sua volta aveva dato il via libera.

La cerimonia di inaugurazione è stata fissata dal sindaco di Portofino, Matteo Viacava, per il prossimo 14 ottobre; in un primo momento avrebbe dovuto svolgersi il 29 settembre, in occasione del compleanno di Berlusconi, ma la famiglia ha chiesto di poter vivere quella giornata privatamente.

Peraltro nelle ultime ore anche il Comune dell’Aquila ha approvato l’intitolazione di una strada a Berlusconi, ma l’iter avanzato di Portofino garantirà alla Liguria il primato.