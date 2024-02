Pranzo Meloni, Salvini e Tajani a Palazzo Chigi. Conte vola in Sardegna

Governo: pranzo Meloni-Tajani-Salvini per rilanciare azione

Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno pranzato insieme a Palazzo Chigi. L'appuntamento era stato deciso dopo il comizio a Cagliari e, secondo quanto apprende l'Agi, nel corso dell'incontro è stata rilanciata l'azione dell'Esecutivo. Si e' parlato di come armonizzare al meglio il lavoro dei partiti della maggioranza.

Conte va a Cagliari, 'Todde merita nostro abbraccio'

"Sono in partenza, comunque vada voglio abbracciare la nostra Alessandra Todde". Così Giuseppe Conte intercettato dall'Ansa, in partenza per Cagliari. "Non erano tanti quelli che immaginavano una sfida così aperta in Sardegna. Si va al fotofinish, il risultato è sul filo di lana e può essere deciso da una manciata di voti. Che si vinca o che si perda, però, sarà stato comunque un risultato straordinario e Alessandra Todde merita l'abbraccio di tutta la nostra comunità per il gran lavoro fatto". Anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein sarebbe in volo verso l'isola.

Dall'entourage di Todde: "Regione non carica dati città. Strategia voluta per non formalizzare la vittoria del campo largo"

Come scrive Askanews, da ambienti vicini ad Alessandra Todde, esponente del M5S e candidata del "campo largo" alla presidenza della Regione Sardegna, si fa filtrare il "disappunto per la scelta della Regione di non caricare" sul sito dedicato ai risultati elettorali "i dati dei grandi Comuni dove la Todde sarebbe molto avanti". Secondo quanto dicono negli ambienti vicini alla candidata stellata, si tratta di "una voluta strategia comunicativa nata per allungare sino a domani l'incertezza sul vincitore", dato che i risultati delle città principali, peraltro in parte già visibili sui siti dei Comuni capoluogo, dimostrerebbero, secondo il suo entourage, la vittoria ormai inevitabile di Todde.

Governo, al via Cdm: nell'ordine del giorno Pnrr e informativa di Piantedosi

E' iniziata a Palazzo Chigi la seduta del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno lo schema di decreto legge con disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che comprende anche norme sulla sicurezza del lavoro. Prevista poi una informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sulle manifestazioni con incidenti svoltesi a Pisa e Firenze.