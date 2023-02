Pregliasco dopo il ko politico pensa a sistemarsi: "Carolina mi vuoi sposare?"

Pregliasco: "Carolina, mi vuoi sposare?", la proposta del virologo in diretta radio

Dopo il ko elettorale (era candidato per il centrosinistra in Lombardia), il virologo Farbizio Pregliasco annuncia il "grande passo" in diretta radio. Ospite del programma di Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e l'attrice Claudia Gerini, Fabrizio Pregliasco prende l'iniziativa e chiede a gran voce la mano alla sua storica compagna: "Carolina, mi vuoi sposare?".

LEGGI ANCHE: Pregliasco: "Meglio il Covid della politica atroce. Pd, voto Bonaccini"

"La mia fidanzata non era d’accordo con questa candidatura, lei mi sostiene e mi supporta da vent’anni. Per questo dico che ora è arrivato il momento di sposarci", dichiara il virologo. Carolina Pellegrini, raggiunta al telefono e colta dall'emozione, afferma: "Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo, a patto che non faccia più il birichino: deve dormire di più mangiare meglio, non è più un ragazzino".