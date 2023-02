Primarie Pd, sventato flop d'affluenza. Letta: "Supereremo il milione di voti"

Le primarie non sono un flop: alle 13.00 hanno votato 598121 elettori

In questa domenica (26 febbraio) gli elettori del Pd stanno scegliendo il loro segretario. Soprattutto, poco dopo le 13.00, in una nota ufficiale diramata dal partito e dall'annuncio fatto anche da Silvia Roggiani, intervenuta a "Mezz'ora in più", si è appreso che hanno votato 598121 elettori.

"Un grande segno di successo e soddisfazione è vedere che il percorso per arrivare alle primarie è stato quello giusto, nonostante tante critiche: troppo lento, troppo lungo, troppo corto. Io penso sia stato giusto". Così Enrico Letta al seggio Pd a Testaccio per votare alle primarie. "Non sarebbe stato giusto farlo subito, a botta calda, dopo le politiche. Ringrazio Bonaccini, Schlein e gli altri candidati per una campagna molto corretta e le migliaia di volontari del nostro partito che hanno reso possibile questa festa della democrazia. Rivendico con grande orgoglio che siamo l'unico partito a fare le primarie e questa grande affluenza è la dimostrazione che le scelte fatte erano quelle giuste".