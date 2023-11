Privatizzazioni, il piano di Tajani. Esclusivo. Intervista-bomba

Tajani ad Affaritaliani.it: "Se il privato può farlo meglio del pubblico si scelga il privato"

"Credo che serva meno Stato e più impresa nel sistema economico italiano. Lo Stato deve dare buone regole e fare riforme che favoriscano la competitività". Con queste parole il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se Forza Italia proponga un grande piano di privatizzazioni, oltre all'uscita da Mpse se l'obiettivo sia ridotte deficit e debito pubblico.

Alla domanda su che cosa sia possibile privatizzazione del patrimonio pubblico, il segretario di Forza Italia sottolinea: "Bene, quindi, la vendita di alcune quote di MPS. Si va nella direzione di più privato nella più antica banca. Sono tanti i servizi che si possono privatizzare: da quelli portuali a quelli aeroportuali, da quelli della raccolta dei rifiuti a quelli del trasporto locale. Quello che conta è il costo e la qualità del servizio che si offre al cittadino".

"Se il privato può farlo meglio del pubblico si scelga il privato. E poi bisogna pensare ad un grande piano per utilizzare il patrimonio immobiliare pubblico. Esempio: perché spendere milioni di euro in affitto per le sedi di istituzioni pubbliche quando si possono trasformare in uffici caserme dismesse? In alcune città lo si sta facendo. Ad Ancona una caserma dismessa è diventata sede universitaria. L’obiettivo di tutto ciò è ridurre la spesa pubblica e favorire investimenti privati", conclude Tajani.