Centrodestra, il programma elettorale in 15 punti. Esclusiva affaritaliani.it

Anteprima di affaritaliani.it: i 15 punti del programma elettorale del Centrodestra



L'ultima riunione sul programma del Centrodestra è finita ieri sera. La bozza è ancora in fase di definizione prima di essere vista e controllata dai leader nazionali per l'ok definitivo e la presentazione ufficiale. Ma Affaritaliani.it, mentre molti deputati e senatori della coalizione ancora sono all'oscuro totale, è in grado di pubblicare l'ultima versione del programma di quindici punti con il quale Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e i partiti minori di Centrodestra si presenteranno alle elezioni. Il testo finale potrà subire piccole modifiche o aggiunte e integrazioni, ma si tratta di dettagli. Lo scheletro del programma è quello che Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva

1. Ruolo dell'Italia rispetto all'Europa e all'Alleanza atlantica. Rispetto delle alleanze internazionali e degli impegni assunti dalla Nato con riferimento al sostegno all'Ucraina. Adesione al processo di integrazione europea ma difesa dell'interesse nazionale sui singoli dossier legislativi. Piano europeo straordinario per lo sviluppo dell'Africa e del Mediterraneo.

2. Infrastrutture strategiche da realizzare e utilizzo efficiente delle risorse europee. Pnrr da modificare in accordo con la Commissione UE rispettando i regolamenti europei, utilizzo efficiente delle risorse del Pnrr con riferimento particolare al Sud..

3. Riforme istituzionali. Elezione diretta del presidente della Repubblica, autonomia regionale con l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione garantendo il principio della perequazione. Riforma della Giustizia con tre linee guida: giusto processo, riforma del Csm e separazione delle carriere.

4. Fisco. Flat Tax per le partite Iva attualmente valida fino a 65 mila euro di fatturato verrà ampliata fino a 100 mila euro. Flat Tax incrementale con una media di tre anni e, in prospettiva, ampliamento della Flat Tax a famiglie e imprese da verificare nel corso della legislatura (non vengono indicate percentuali per l'eventuale aliquota).

5. Famiglia e natalità. Sostegno alla natalità e politiche della famiglia.

6. Sicurezza e immigrazione. Approvazione di decreti sicurezza, contrasto all'immigrazioe irregolare e gestione ordinata dei flussi legali di immigrazione.

7. Tutela della salute. Andare oltre la pandemia, estensione delle prestazioni medico-sanitarie esenti da ticket, revisione del piano sanitario nazionale.

8. Lavoro ed economia reale. Taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori.

9. Stato sociale e sostegno ai bisognosi. Sostituzione del reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale e politiche attive per l'inserimento nel mondo del lavoro.

10. Made in Italy, cultura e turismo. Politiche per la difesa e la valorizzazione del patrimonio nazionale

11. Autonomia energetica. Price cap a livello europeo, autonomia energetica dell'Italia e dell'Europa.

12. Ambiente e transizione ecologica.

13. Agricoltura e pesca. Tutela e difesa dei prodotti nazionali con politiche di sostegno e aiuti.

14. Scuola, università e ricerca. Messa in sicurezza degli edifici scolastici con nuova realizzazione nel settore dell'edilizia scolastica. Eliminazione del precariato, libertà di scelta educativa per le famiglie.

15. Giovani, sport e sociale. Realizzazione di nuovi impianti sportivi e politiche a favore dei giovani.