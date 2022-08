Elezioni, programma Centrodestra: "Flat Tax per tutti, lavoratori e società"

Elezioni, programma Centrodestra: "Adeguare il Pnrr alle esigenze attuali"



Intervista di Affaritaliani.it al senatore leghista Armando Siri, che sta lavorando al tavolo del programma del Centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre.

Quali saranno i punti chiave del programma elettorale del Centrodestra?

"Meno tasse, più lavoro, meno burocrazia, più sicurezza. Pace Fiscale, Flat Tax, interventi efficaci e sostanziosi sul caro bollette, sul costo del lavoro e sulle pensioni sono le priorità. Poi completare il percorso già iniziato per il riconoscimento dell’autonomia per le regioni da nord a sud che ne fanno richiesta e contemporaneamente riprendere l’iter per la riforma presidenziale. C’è sintonia per un piano di riforme complessive a medio termine".

Sul fronte economico, la soluzione è la Flat Tax? Subito e per tutti o graduale e in prospettiva?

"La Flat Tax è un pilastro fiscale certo ed efficace già in vigore per un milione e 800 mila Partite Iva. L’obiettivo che abbiamo e rafforzare fin da subito questa misura ed estenderla a tutti i lavoratori e poi alle società".

Come bloccare gli sbarchi di immigrati clandestini?

"Basta ripristinare i decreti sicurezza che aveva emanato il Ministro degli Interni Salvini. I risultati e i numeri sono lì da vedere".

Pensioni, c'è accordo su Quota 41?

"C’è accordo e sintonia su tutti i temi che hanno ricadute sociali pensioni comprese".

Capitolo Europa. Il Centrodestra chiederà di rivedere i Trattati? Se sì quali?

"Per prima cosa occorrerà adeguare il Pnrr alle esigenze attuali e certamente non possiamo in questo contesto riparlare di vincoli e parametri restrittivi".