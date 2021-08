Puglia, consiglieri "restaurano" il Tfr. 7.100 euro all'anno, sì anche dai 5s

In Regione Puglia scoppia un nuovo scandalo, con un emendamento firmato da tutti i capigruppo viene riattivato il tfr per tutti i consiglieri. La norma era stata abolita nel 2012 e adesso con un voto unanime di tutti i partiti è stata riattivata. Ad ogni eletto e assessore andranno 7.100 euro lordi per ogni anno in Consiglio. Di “scandalo” parla la consigliera del M5s Antonella Laricchia, candidata contro Emiliano alle scorse elezioni, che era assente alla seduta:

“Se fossi stata presente – dice Laricchia – avrei votato no e avrei denunciato quanto stava accadendo. Già nella scorsa legislatura avevano provato a reintrodurre il trattamento di fine mandato, non riuscendoci. Questa volta invece nel silenzio generale questa norma è passata".