Puglia, Fitto si rafforza con l'emergenza coronavirus. Salvini cede?

L'emergenza coronavirus ha rilanciato l'unità del Centrodestra con la proposta da 30 miliardi di euro presentata insieme da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ora la ritrovata coesione della coalizione potrebbe anche avere ripercussioni sul nodo delle candidature alle prossime elezioni regionali, che potrebbero slittare a giugno e difficilmente in autunno (a meno che l'emergenza coronavirus non diventi ancora più grave). Considerando anche la continua ascesa di FdI nei sondaggi nazionali e la fermezza con la quale Giorgia Meloni continua a confermare, pubblicamente e privatamente, il nome di Raffaele Fitto per sfidare Michele Emiliano in Puglia, al momento la candidatura dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia, sulla quale la Lega aveva messo il veto, riprende quota.



Matteo Salvini, nonostante il Carroccio regionale non voglia Fitto e punti su Nuccio Altieri, potrebbe cedere al pressing di Meloni visto anche che ben tre sondaggi (uno commissionato anche dal Pd) danno Fitto come il candidato più forte del Centrodestra e nettamente vincente contro il Governatore uscente. Il problema, semmai, è Forza Italia che vale circa il 5-6% e ha già quattro Regioni e pretende in base agli accordi (nei quali c'era stato l'ok a Fitto anche da parte del Carroccio) la Campania con Stefano Caldoro. Il punto di caduta potrebbe essere un candidato civico in Campania, così come in Toscana (dove la Lega no vuole rischiare un'altra sconfitta come in Emilia Romagna), con la scontata conferma di Luca Zaia in Veneto e di Giovatti Toti in Liguria.