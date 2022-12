Qatar-gate, "Panzeri anima criminale". Pd: Cozzolino sospeso

Qatar-gate, il Pd prende le distanze da Cozzolino

Emergono nuovi dettagli rilevanti sul Qatar-gate, l'euroscandalo che sta sconvolgendo i massimi vertici del Parlamento europeo. Secondo quanto si legge nel mandato di arresto europeo notificato a Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex parlamentare europeo Antonio Panzeri, ora ai domiciliari, la prima a casa della sorella nella bergamasca e la seconda nel suo appartamento nel milanese, l'ex eurodeputato ora in carcere a Bruxelels, "sembra aver sviluppato e animato" una "vasta organizzazione fraudolenta" i cui "atti criminali" avrebbero avuto una "natura complessa, organizzata e ripetitiva". Le due donne, sia Colleoni che Panzeri, sono accusate dal giudice belga Michel Claise di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

Ma non solo Panzeri. Ora anche il Partito democratico prende le distanze da Andrea Cozzolino, in attesa della chiusura delle indagini. "I componenti della commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico hanno deliberato di sospendere cautelativamente Andrea Cozzolino dall'albo degli iscritti e degli elettori del Pd, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte. E ciò fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della Magistratura relative allo scandalo Qatar-gate", si legge in una nota.