Qatargate: il giudice istruttore conferma l'arresto per Marc Tarabella

Qatargate: Tarabella in cella: accuse di corruzione e riciclaggio

L'eurodeputato belga Marc Tarabella, arrestato ieri nell'ambito dell'inchiesta del Qatargate, oggi è stato interrogato dal giudice istruttore Michel Claise che ne ha confermato l'arresto con le accuse di corruzione, riciclaggio, secondo quanto annunciato dalla procura federale belga. Lo riporta il sito de Le Soir.

Qatargate: procura, perquisita cassetta sicurezza Tarabella

La procura federale belga ha condotto, nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, "diverse perquisizioni" in Belgio. In particolare, è stata verificata una cassetta di sicrezza di una banca situata a Liegi, appartenente all'eurodeputato Marc Tarabella. Sono stati perquisiti inoltre alcuni uffici del Municipio di Anthisnes. Tarabella è stato fermato per un interrogatorio.

Qatargate: eurodeputato Tarabella ascoltato dal giudice

L'eurodeputato italo-belga, Marc Tarabella, è stato ascoltato da un giudice istrutture, Michel Claise, nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. Lo ha reso noto la procura federale confermando quanto anticipato dalla stampa belga. All'eurodeputato era stata revocata l'immunità parlamentare il 2 febbraio scorso. La polizia belga questa mattina ha condotto il parlamentare europeo dalla sua residenza ad Anthisnes, comune vallone a sud di Liegi, all'interrogatorio con il giudice istruttore del caso Qatargate, Michel Claise.