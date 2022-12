“Di grazia, posso chiedervi dov'è la democrazia parlamentare nel momento in cui il Parlamento non può discutere la legge di bilancio?”. Nel 2020, una eccellente Meloni demolisce i governi che impediscono ai parlamenti di discutere le leggi di bilancio, come sta accadendo nel 2022 pic.twitter.com/s2WIFfY8P4