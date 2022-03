Quando pagano l'assegno unico: c'è la data (finalmente). Eccola

Assegno unico erogato a partire dal 15 marzo 2022



Quando pagano l'assegno unico? In molti se lo stanno chiedendo. Ecco la risposta, come spiega il sito www.pmi.it.Il nuovo Assegno Unico Universale per Figli a carico viene erogato a partire dal 15 marzo 2022 e, per chi ha già inviato correttamente la domanda, l’accredito arriverà sull’IBAN indicato entro fine mese.

Da gennaio è possibile presentare richiesta di Assegno Unico Universale per i figli ma le tempistiche per il pagamento variano a seconda del momento in cui viene presentata l’istanza.

Domanda entro marzo

A partire da marzo verrà erogata la prima mensilità di Assegno Unico, a coloro che avranno presentato domanda di AUUF a partire da gennaio 2022. Il primo pagamento dell’Assegno Unico dovrebbe arrivare tra il 15 e il 31 marzo. L’anticipazione è della stessa INPS:

per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda comunicando correttamente l’IBAN, l’assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.

Domanda entro giugno

A chi presenterà domanda di AUUF entro giugno, verranno erogate anche le mensilità arretrate spettanti da marzo.

Domanda dopo giugno

Per le domande presentate dopo il 30 giugno l’assegno spetterà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Modalità di accredito

Il conto corrente o la carta scelti per il pagamento devono essere intestati o cointestati al richiedente, anche se questo è il figlio maggiorenne. Qualora la domanda venga presentata dal tutore di un genitore, i conti possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato. Per il tutore di genitore incapace, l’IBAN può essere intestato o cointestato al tutore. L’IBAN indicato deve rientrare in un circuito SEPA (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).

Scadenze ISEE

L’importo dell’Assegno Unico è legato all’ISEE del nucleo famigliare richiedente:

se l’ISEE viene presentato entro marzo, si riceverà subito l’importo corretto AUUF spettante;chi presenta l’ISEE entro giugno riceverà l’eventuale conguaglio sull’importo spettante, calcolato a partire da marzo;se l’ISEE viene presentato successivamente l’importo dell’assegno viene determinato in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare;se l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non viene presentato si riceverà l’importo minimo di Assegno Unico, lo stesso spettante a chi ha un ISEE pari o superiore a 40mila euro.