Quirinale, falliti e contenti: una classe politica reclutata a suon di clic

Leader politici che ricordano i bulli di paese, che soffiano sul fuoco del malcontento senza tracciare una qualsivoglia soluzione

“Venite pure avanti, voi con il naso corto, Signori imbellettati, io più non vi sopporto (…). Buffoni che campate di versi senza forza, Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza, Godetevi il successo, godete finché dura, Che il pubblico è ammaestrato e non vi fa paura, E andate chissà dove per non pagar le tasse, Col ghigno e l’ignoranza dei primi della classe (…). Facciamola finita, venite tutti avanti! Nuovi protagonisti, politici rampanti! Venite portaborse, ruffiani e mezze calze, Feroci conduttori di trasmissioni false! Che avete spesso fatto del qualunquismo un arte (…). Tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, Assurdo bel paese (…)”.

Questi sono alcuni passaggi della canzone Cyrano di Guccini del 1996, e sono le parole che meglio rappresentano questo tornata elettorale della Presidenza della Repubblica. Una classe politica fallita e contenta, incapace di trovare una sintesi di buon senso per non lasciare Mattarella nell’imbarazzo di accettare un secondo mandato che, pur non escluso dalla Costituzione, non è consono per una durata complessiva che sfocia in una sorta di regno.

Tutto questo è il risultato di una classe politica ricolma di comparse reclutate a suon di click, senza una minima cultura istituzionale, forse oneste ma senza “scorza” (per usare le parole di Guccini). Leaders politici che ricordano i bulli di paese, che soffiano sul fuoco del malcontento senza tracciare una qualsivoglia soluzione, che sbraitano del futuro senza averne alcuna cognizione.

Il fallimento di questa classe politica, iniziato prima con la chiamata (sacrosanta) di Mario Draghi al Governo, ora è compiuto con la supplica a Mattarella (altrettanto sacrosanta) di accettare un secondo mandato presidenziale.