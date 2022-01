Morta miss Usa 2019: Cheslie Kryst si è uccisa a 30 anni lanciandosi nel vuoto

Cheslie Kryst, avvocatessa, conduttrice tv e miss Usa 2019, non ha lasciato spiegazioni per il suo gesto

È morta all'età di 30 anni Cheslie Kryst, avvocatessa e personalità televisiva afroamericana coronata miss Usa nel 2019. Lo ha riferito nella mattinata di ieri, 30 gennaio, la Polizia di New York. Stando ai primi accertamenti, la donna si sarebbe gettata dal tetto di un palazzo a Manhattan.

La donna si è suicidata lanciandosi nel vuoto dai piani alti dell'edificio in cui abitava a New York, sulla 42ma strada, domenica mattina. Kryst, che viveva al nono piano dell'edificio da 60 piani, era da sola - secondo quanto riportato dai media americani - quando si è lanciata nel vuoto. L'ultima volta che è stata vista era al 29mo piano. In un bigliettino trovato nel suo appartamento, Kryst ha scritto di lasciare tutti i suoi averi alla madre senza però spiegare il motivo del suo gesto. Poche ore prima della sua morte aveva pubblicato su Instagram una sua foto con la scritta: "Possa questo giorno portarvi riposo e pace".

Cheslie Kryst, laureata in legge e con un master conseguito presso la Wake Forest University, lavorava come avvocatessa nel North Carolina prima di calcare la scena dei concorsi di bellezza e vincere il concorso miss Usa nel 2019; l'anno successivo era divenuta conduttrice televisiva.