Quirinale, Mattarella e i 55 applausi, record assoluto. Per Pertini appena 6

Quirinale, la classifica dei più applauditi: male Cossiga e Pertini

Sergio Mattarella è stato applaudito 55 volte dai suoi grandi elettori presenti ieri per il discorso ufficilale di insediamento al Quirinale per il via al suo secondo mandato. Il numero di battiti di mano è stato da record, il presidente della Repubblica ha battuto se stesso, il 3 febbraio 2015 infatti - si legge sul Corriere della Sera - il totale dei consensi si fermò a 40, ben 8 in più rispetto al Napolitano bis del 22 aprile 2013. Tornando indietro con gli anni il numero di applausi ai presidenti eletti si assottiglia sempre più.

La prima elezione di Napolitano - prosegue il Corriere - del 15 aprile 2006 valse 29 interruzioni dei parlamentari, mentre dovette accontentarsi di 19 Carlo Azeglio Ciampi durante il suo discorso dell'aprile 1999. Peggio di lui andò a Oscar Luigi Scalfaro, eletto dopo una lunga lista di bocciature di candidati, per il presidente scelto nel 1992 i consensi furono appena 14. Ma più si va indietro negli anni e più diminuiscono. Francesco Cossiga non arrivò neanche in doppia cifra, solo 9 volte fu applaudito dalla platea presente a Montecitorio. Ma è clamoroso il dato su uno dei Capi di Stato più amati di sempre, Sandro Pertini. Per il vulcanico numero uno del Quirinale i consensi iniziali furono molto pochi: solo 6.

