Quirinale, Meloni si irrita su astensione e apre a Cassese o Belloni

Fonti del centrodestra: Giorgia Meloni irritata sull'astensione nel voto di oggi

La leader di Fratelli d'Italia è irritata per la scelta di astenersi alla quarta votazione per il Quirinale, assunta nel vertice del centrodestra. Giorgia Meloni aveva chiesto, al contrario, di indicare un nome dell'area di centrodestra, per superare lo stallo e anche dopo il sorprendente risultato ottenuto da Guido Crosetto nella precedente votazione. E' quanto l'Ansa apprende da fonti di centrodestra presenti alla riunione di stamani.

Quirinale: Ciriani, Cassese e Belloni senza targa politica

Sabino Cassese ed Elisabetta Belloni "sono figure che non hanno una targa politica riconoscibile. Hanno un profilo istituzionale alto". Cosi' il capogruppo di FdI al Senato, Luca Ciriani, conversando con i cronisti alla Camera dove e' in corso il quarto scrutinio per il presidente della Repubblica.

