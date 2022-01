Quirinale, Crosetto 115 voti. Al Cdx mancano solo 10 voti. Il senso del voto

Quirinale, Letta: "Operazione Casellati fa saltare tutto"



Le parole di Giorgia Meloni sono molto chiare: "Il risultato dei voti a Crosetto nello spoglio vuol dire che il Centrodestra ha una capacità attrattiva in questo Parlamento, Guido è una persona stimata, lo sappiamo. Sarebbe stato interessante esercitare questa capacità unitariamente oggi". Il nome del co-fondatore di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla Difesa sulla carta poteva contare su 63 voti, ovvero il numero dei grandi elettori di FdI, e invece nel terzo scrutinio è arrivato addirittura a 114. Ben 41 in più rispetto alle previsioni.

E' il segno, spiegano fonti qualificate, che un candidato di Centrodestra può conquistare voti anche al di fuori del bacino della coalizione, molto probabilmente nel Gruppo Misto. Anzi, l'operazione Crosetto è stata probabilmente studiata a tavolino per testare quanti voti in più potrebbe prendere un candidato di Centrodestra, quasi certamente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sempre sulla carta, tutto ovviamente va poi verificato in Aula alla quarta votazione (quando il quorum scende a 505, maggioranza assoluta), Casellati che parte da 453 voti (quelli del Cdx) potrebbe arrivare fino a 494 , sommando ai 453 quella quota di voti in più rispetto ai 63 di FdI presi da Crosetto. In sostanza, al Centrodestra mancherebbero solo 11 voti per eleggere un suo candidato al Quirinale.

"Sono commosso, grazie, onorato". Lo ha detto Guido Crosetto rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento ai voti presi durante lo spoglio per il Colle. Per Crosetto i voti dello spoglio per il Colle e le preferenze che ha raccolto dimostrano "la capacità del Centrodestra, se volesse, di prendere voti anche fuori dal Centrodestra" (confermando le parole di Meloni e l'operazione in vista del quarto scrutinio).



A confermare l'operazione possibile del Centrodestra è arrivato il durissimo commento di Enrico Letta: "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. rappresenterebbe in sintesi il modo piu' diretto per far saltare tutto". Così il segretario Pd su twitter.



