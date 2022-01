Casellati al Quirinale? Il Pd esce dal governo e chiede le elezioni

Quirinale, no del Pd anche a Tajani



La carta coperta di Matteo Salvini e del Centrodestra potrebbe essere Maria Elisabetta Alberti Casellati. Non a caso il nome della presidente del Senato è stato tolto all'ultimo secondo dalla rosa di nomi per il Quirinale, poi, come era ovvio e tutti sapevano, bocciata da Pd e Movimento 5 Stelle.



Ma il vero colpo potrebbe arrivare domani, al quarto scrutinio, quando il quorum scende a 505 grandi elettori. La Lega in particolare starebbe cercando voti tra i pentastellati e tra gli ex M5S, che già avevano votato Casellati presidente del Senato all'inizio della legislatura nel 2018.



Il Pd, però, attraverso fonti qualificate molto vicine alla segreteria, fa sapere che nemmeno quello di Casellati (oltre ad Antonio Tajani) è un nome votabile. Non solo, laddove la numero uno di Palazzo Madama venisse eletta presidente della Repubblica magari una manciata di voti, con una campagna acquisti di chi teme l'ascesa al Colle di Mario Draghi, il Pd lascerebbe immediatamente il governo di unità nazionale invocando le elezioni politiche anticipate in primavera.



