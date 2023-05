Rai dopo Fuortes. Sergio ad in attesa di Rossi nel '24. Coletta salta

Rai, terremoto con le dimissioni di Carlo Fuortes



Che cosa succede in Rai dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Carlo Fuortes? Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, come amministratore delegato pro tempore verrà promosso Roberto Sergio, ormai a fine mandato e plenipotenziario nelle radio di casa Rai (una figura che piace trasversalmente a tutti i partiti, di maggioranza e opposizione). Il tutto in attesa che l'ex consigliere di amministrazione Gianpaolo Rossi (quota Fratelli d'Italia) diventi amministratore delegato il prossimo anno, salvo che non gli facciano pesare esternazioni in passato su alte cariche dello Stato.



Altro cambiamento importante in arrivo sarà l'addio di Stefano Coletta, direttore del Prime Time. Nel mirino il "disastro" Sanremo con procedimenti in corso anche all'Agcom. Secondo fonti del Centrodestra, Coletta sarebbe sul banco degli imputati sia per la pubblicità occulta durante il Festival sia per i messaggi diseducativi lanciati da Blanco e Fedez. In ultimo, assicurano dal Centrodestra, verrà "salvata" Monica Maggioni (ora direttrice del Tg1). Per lei un ruolo si troverà certamente anche dopo la rivoluzione del governo Meloni. Iscriviti alla newsletter