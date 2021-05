Rai, "terrò conto della proposta di Affaritaliani.it. Ma..."

"Ho letto la proposta del direttore Perrino, ne comprendo a pieno gli intenti e gli obiettivi e sicuramente nel lavoro parlamentare che stiamo facendo la terrò in dovuta considerazione ma, c’è un ma, prima di decidere a chi far governare la Rai occorre definire che tipo di servizio pubblico radiotelevisivo si vuole dare al Paese e quali sono le risorse su cui la Rai che verrà potrà contare". Lo afferma ad Affaritaliani.it Sabrina Ricciardi, senatrice del M5S e capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai, commentando la proposta del direttore Angelo Maria Perrino sul rinnovo dei vertici Rai ('E se i partiti aderissero a un nuovo equilibrio con nomine indipendenti?'). "Poi si dovrà definire quale sarà la sua missione, quali gli obiettivi e quali i valori su cui dovrà poggiare il futuro servizio pubblico crossmediale. Fatto ciò si potrà parlare di organizzazione e di nomine", conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle.