Rampelli e Gualtieri per Roma contro il governo? A rischio i fondi PNRR sulle periferie

Nei giorni scorsi c’è stata una iniziativa locale che è passata inosservata ma che invece può avere un significato politico a livello nazionale. Si tratta di una inedita alleanza tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (Pd) e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) che si sono rivolti al ministro Raffaele Fitto (Politiche europee) per richiedere lumi sui finanziamenti per gli interventi di riqualificazione tramite PNRR di alcune periferie romane, nello specifico Tor Bella Monaca e Corviale.

In effetti il governo nazionale ha proposto delle modifiche al piano originario che potrebbero compromettere parecchi progetti che cubano circa 180 milioni di euro di Pui, ‘Piani urbani integrati’ che sarebbero così esclusi dai fondi europei.

Gualtieri ha dichiarato: “A Fitto dirò di lasciarli nel Pnrr. Il programma di Tor Bella Monaca è importante, stiamo nella fase di stipula dei contratti che possono far partire delle opere. A oggi quella del governo è una proposta, non è stato definanziato nulla a Roma. Da un punto di vista tecnico credo che progetti così avanzati è bene che proseguano perché la scadenza per tutti è sempre giugno 2026 e credo sia più sicuro continuare su questi».