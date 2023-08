A Ma’ che te serve? Ecco perchè Mario Monti ha fatto outing sulla Meloni

"Meloni inattesamente brava", l'endorsement ha tutto il sapore di una mela avvelenata in chiave internazionale. Analisi

Mario Monti, dopo la solita sfilza di editoriali sul Corriere della Sera, ha rifatto capolino nella politica italiana. “Meloni apprezzata in Italia e all’estero perché brava”, ha dichiarato riferendosi alla Meloni in un intervento pubblico dall’eloquente titolo «L’Europa s’è destra? Come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa». Esordisce così l’ex Presidente del Consiglio pagato da Giorgio Napolitano con il senatoriato a vita.

E poi ancora: «Meloni è secondo me visibilmente brava, inattesamente brava...Siccome sono state fatte nel 2022 delle promesse elettorali, che anche da Meloni promettevano più disinvoltura sui conti pubblici, se il presidente del Consiglio capisce che su certi temi non si può scherzare, delude la sua base elettorale su quel tema, e su altri deve infierire un po’ di più. Gli uomini e le donne dell’economia possono pensare che le questioni finanziarie siano le più importanti, quelli interessati da quelle civili si trovano molto più in difficoltà».