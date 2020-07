Consiglio Ue, Conte: "Superare le divergenze. Tutti i paesi diano contributo"

"La linea rossa italiana è la risposta è che sia adeguata e effettiva, cioè concretamente perseguibile". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al suo arrivo al consiglio europeo sul 'Next generation Ue' e sul bilancio pluriennale. "Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle, non nell'interesse della comunita' nazionale italiana, dei cittadini italiani, che hanno sofferto molto e stanno soffrendo molto, ma nell'interesse di tutti i cittadini europei".

Ue: von der Leyen, soluzione è possibile

"Una soluzione è possibile è quello che i cittadini europei si aspettano". Lo dice la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivando al vertice dei leader.

UE: MACRON, 'CON MERKEL E MICHEL FARO' DI TUTTO PER ACCORDO SU RECOVERY'

"Con la cancelliera Angela Merkel e il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel faremo di tutto" per arrivare ad un accordo sull'Mff 2021-27 e sul Recovery Plan. Per l'Europa "è il momento della verità". Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron, arrivando nella sede del Consiglio a Bruxelles per il vertice sul Quadro finanziario pluriennale e sul piano per la ripresa. Per Macron, su entrambi occorre "trovare un compromesso", perché servono a "costruire una nuova sovranità europea".

Recovery Fund:Merkel,impossibile dire se avremo intesa

"Le differenze" tra i leader Ue "sono ancora molto, molto grandi e non possiamo prevedere se riusciremo a raggiungere un risultato". Cosi' la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando al vertice Ue sul Recovery Fund. "Mi aspetto trattative molto, molto difficili", ha detto Merkel, sottolineando che "la Germania lavorera' insieme alla Francia per aiutare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel". "Dobbiamo solo lavorare sodo", ha aggiunto.