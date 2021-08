Referendum eutanasia legale, firme vicino all'obiettivo: voto anche online

“Il Parlamento italiano nei giorni scorsi ha approvato, con emendamento di Magi, la possibilità di sottoscrivere anche le leggi di iniziativa popolare per via telematica. Quindi, nei prossimi giorni il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia potrà essere sottoscritto a distanza“. Ad annunciarlo a Coffee Break pocho giorni fa è stato il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato.

Referendum eutanasia legale che sta raccogliendo firme in tutta Italia, con numerosi banchetti nelle piazze trovabili sul sito di Referendum Eutanasia Legale - Liberi Fino alla Fine.

Dalla pagina Facebook di Liberi fino alla Fine



"Il mese di agosto è iniziato alla grande! Abbiamo già superato le 300.000 firme!" scriveva la pagina Fb con un post i 2 agosto. "Grazie a tutte le persone che si sono attivate con noi, a chi sta dedicando il proprio tempo libero ai Tavoli, come attivista e per autenticare le firme, a chi ha deciso di di venire a firmare, a chi ha fatto la coda, a chi è andato in Comune, a chi ha preso appuntamento in uno studio legale...e la raccolta firme continua ad agosto! Se non hai ancora firmato, cerca il punto di raccolta firme più vicino".

Il traguardo delle 500.000 firme per rendere possibile il referendum è da raggiungere entro il 30 settembre 2021.