Lavoro, Pd: "Ben vengano i referendum per rimettere al centro un tema rilevante"

"Io e Schlein li abbiamo firmati, poi l’indicazione sul voto da parte del Partito democratico verrà assunta negli organismi dedicati del partito". Parla Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria Pd guidata da Elly Schlein



"I referendum sono stati promossi da un grande sindacato italiano, la Cgil. Anche per questo noi li consideriamo una occasione importante per discutere e confrontarci su temi di assoluta rilevanza per il lavoro: la sicurezza e la precarietà, su cui abbiamo fatto in questi mesi tante battaglie anche in Parlamento e su cui intendiamo continuare a portare aventi le nostre proposte. È giusto anche confrontarsi sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi, che va ridisegnata a seguito degli inviti pressanti della Corte Costituzionale, che, con le sue sentenze, ha già ampiamente demolito la disciplina preesistente. Se i referendum servono per rimettere al centro questi temi, ben vengano”. Lo afferma ad Affaritaliani.it la deputata del Partito Democratico Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria guidata da Elly Schlein.



"Sono queste le ragioni per cui anche io, oltre alla segretaria, li abbiamo firmati. L’indicazione sul voto da parte del Partito democratico, che lei mi chiede, verrà ovviamente assunta negli organismi dedicati del partito. Non la decide una sola persona, anche se responsabile Lavoro. Siamo un partito democratico", conclude Guerra rispondendo alla domanda su che cosa farà il Pd e se darà indicazione di votare sì ai referendum.



