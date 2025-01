Santanchè, Meloni congela le dimissioni dopo il pranzo con La Russa. Ma l'ipotesi addio resta

Ministero del Turismo e caso Santanchè, la premier vede La Russa e prende tempo



Giorgia Meloni prende tempo sul caso della ministra del Turismo Daniela Santanchè, rinviata a giudizio e a processo sul caso Visibilia. Lei non si dimette e attende che a chiederglielo, semmai, sia la premier.



Di ritorno da Washington per l'insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, la presidente del Consiglio ha avuto un faccia a faccia con il presidente del Senato Ignazio La Russa, molto vicino a Santanchè (un pranzo di lavoro in agenda da molto tempo durante il quale i due fondatori di Fratelli d'Italia hanno parlato di tanti temi e dossier aperti incluso il caso della titolare del dicastero del Turismo), e, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Meloni avrebbe deciso di attendere ancora qualche giorno per capire lo sviluppo della situazione e decidere eventualmente tra fine gennaio e inizio febbraio.