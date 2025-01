Il giallo delle dimissioni di Santanchè, Meloni torna dagli Usa e vede La Russa

Santanchè, il giallo delle dimissioni. Il vertice Meloni-La Russa e la scadenza

Giorgia Meloni è tornata in fretta dagli Stati Uniti, la premier ha voluto esserci all'insediamento di Trump per dare un segnale anche a livello internazionale, ma mentre lei era a Washington è scoppiato il caso Daniela Santanchè, dovuto al rinvio a giudizio della ministra del Turismo nell'inchiesta su Visibilia per falso in bilancio. Meloni - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - avrebbe incontrato a pranzo il presidente del Senato Ignazio La Russa per parlare della questione. Lui l’ha voluta al governo e solo lui può convincerla a lasciare. A Palazzo Chigi Meloni lo dice chiaramente al presidente del Senato: Santanchè deve lasciare, il caso - sostiene Il Fatto - sta mettendo in imbarazzo il governo e può minare anche la sua azione da ministra del Turismo. Deve essere lui a convincerla a fare un passo indietro, è il senso della richiesta della premier.

Secondo fonti qualificate di Fratelli d’Italia, Meloni - prosegue Il Fatto - non avrebbe bisogno di La Russa per allontanare una sua ministra convinta com’è che non si possa "permettere scivoloni", ma allo stesso tempo non vuole fare uno sgarbo al presidente del Senato. Non è escluso che durante il faccia a faccia gli abbia detto di voler far dimettere Santanchè anche per tutelare la sua posizione politica da seconda carica dello Stato. Nelle prossime ore, dunque, l’accelerazione potrebbe portare alle dimissioni. Santanchè e Meloni negano contatti reciproci negli ultimi giorni. La versione della ministra è chiara: "Sono ricostruzioni surreali, non ho nulla da dire", dice all’Ansa. Inoltre fa sapere che nessuno le ha chiesto un passo indietro per il momento, né Meloni né La Russa. Tattica. Insomma, per il momento, sembra voler resistere.