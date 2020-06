Regionali, Tajani (FI): "Campania? Nessun dietrofront su Caldoro"

"Troveremo un accordo e il Centrodestra si presenterà unito alle elezioni regionali". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani all'indomani del vertice del Centrodestra a Roma. Alla domanda se il partito guidato da Silvio Berlusconi possa rinunciare alla candidatura di Stefano Caldoro in Campania, il numero due di Forza Italia risponde: "Caldoro è il nostro candidato e nessuno ha mai detto che avremmo fatto marcia indietro". E Raffaele Fitto in Puglia, sostenuto da Fratelli d'Italia ma non dalla Lega? "Vedremo tutto il quadro nel suo complesso, l'accordo non c'è ancora ma sono convinto che lo troveremo", conclude Tajani.



Il senatore Ignazio La Russa, co-fondatore di Fratelli d'Italia che ha accompagnato Giorgia Meloni al vertice di ieri sera del Centrodestra sulle Regionali, sempre ad Affaritaliani.it, assicura: "Sicuramente il Centrodestra si presenterà unito alle elezioni regionali. Abbiamo sempre trovato la sintesi su un programma coeso e su nomi condivisi. Sarà così anche questa volta", conclude l'ex ministro della Difesa.



Regionali: Meloni, per candidati c.destra settimana decisiva - "Passo la giornata a leggere di litigi all'interno del centrodestra, dei quali non ho notizia. Mi pare che la riunione di ieri sia andata bene, mi pare che le basi per chiudere velocemente una situazione che metta in campo i candidati migliori, i candidati vincenti in tutte le regioni al voto sia alla portata. Termineremo di lavorarci nelle prossime ore, penso che questa sia la settimana decisiva". Lo ha detto la leader di FdI, a margine di una conferenza stampa a Montecitorio.