Renzi, boom di donazioni a Italia Viva: soldi da Lupo Rattazzi e Marcegaglia

Boom di donazioni a Italia Viva: il bilancio del 2022 in passivo. Le spese dei viaggi superano quelle per i costi del personale

Boom di donazioni da parte di privati e imprese per Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Tuttavia, il bilancio del 2022 chiude con un passivo di 56mila euro. E' quanto emerge dall'ultimo rendiconto di Iv, riportato dall’Adnkronos, che lo scorso anno ha incassato contributi per oltre 2 milioni di euro.

Per l'esattezza, si tratta di 2 milioni 257mila 903 euro di cui 1 milione 582mila 203 euro arrivano da persone fisiche, per lo più parlamentari, 675mila 700 euro da società. Senza contare i 183mila 493 euro di "quote associative annuali", quasi un milione di euro del 2 per mille dell'Irpef e appena 1.973 euro di "proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività". Un vero e proprio ‘tesoretto’, dunque, a disposizione del partito dell’ex premier, ora senatore, visti i tempi di magra dopo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.

Scorrendo le voci del bilancio si scopre che Iv ha speso 331mila euro per "spese di rappresentanza, viaggi, trasferte, alberghi e ristoranti" e poco più di 222mila euro per il personale. "Il risultato economico negativo - si legge nella relazione che accompagna il bilancio - è dovuto in particolare modo al sostentamento della compagna elettorale per le elezioni politiche che non erano state pianificate nell'anno e che sono state convocate, infatti, in forma anticipata in conseguenza del venire meno della maggioranza politica al presidente del Consiglio Mario Draghi nell'agosto 2022".