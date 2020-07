Renzi: "Ho telefonato a Berlusconi. Non possiamo fare finta di niente"

"Io credo che dobbiamo spogliarci dalle casacche di parte. Abbiamo fatto il Patto del Nazareno, ma poi lui si e' tirato indietro. Stiamo parlando di un avversario politico, ma stiamo parlando di un signore che e' stato presidente del Consiglio. C'e' un magistrato della corte di Cassazione che va da lui adire certe cose: la notizia mi sorprende e ieri ho avvertito che questa cosa puo' essere tutto, non so valutare. C'e' una cosa che ho dovere di dire e cioe' che una persona che e' stata quattro volte premier non puo' essere ignorata nel momento in cui chiede che sia fatta chiarezza". Lo ha detto Matteo Renzi a Sky tg24. "Ho telefonato al presidente Berlusconi perche' nella differenza delle parti riconosco che siamo inpresenza di un fatto che se vero sarebbe gravissimo", ha aggiunto Renzi. "Ci siamo sentiti ieri e ho detto quello che ho detto nella dichiarazione pubblica: l'Italia non puo' far finta di niente. Non arrivo agli estremi dei colleghi di Forza Italia. Su una cosa del genere e' doveroso fare chiarezza".