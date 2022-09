Renzi attaccato sul jet privato: "Una decina di voli in due settimane"

Renzi, una decina di voli in due settimane col jet privato

Matteo Renzi attaccato dagli avversari per il suo jet privato. "Circa il reddito di cittadinanza, caro Renzi, se scendesse dal suo jet privato e andasse a vivere a 500 euro al mese se ne renderebbe conto. Oppure un bel decollo, lontano lontano". Così la senatrice 5Stelle Paola Taverna sul palco di piazza SS. Apostoli. "Calenda e Renzi -ha detto ancora la Taverna- parlano del nucleare. Ma sta centrale, dove la volete fare? Perché avete messo un inceneritore alle porte di Roma, ma le scorie dove le volete smaltire? Le cose vanno dette ai cittadini".

"Ho fatto la campagna elettorale con un bus elettrico anche per testimoniare la difficoltà che vive il Paese nella transizione ecologica. E' passata la presa in giro, anche da personaggi che hanno fatto la campagna elettorale con jet privati. Io preferisco avere problemi con le colonnine di ricarica che farla con il jet privato". Così dice invece Enrico Letta, ospite di Metropolis, si riferisce a Matteo Renzi.

Il Fatto Quotidiano scrive oggi che "stando alle ricerche dell’account che ha rivelato i viaggi dell’ex premier, nelle ultime due settimane i voli privati di Matteo sarebbero una decina, con un costo ambientale in termini di CO2 molto più di alto rispetto, per esempio, a una campagna condotta in treno o in auto".