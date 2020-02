Renzi: “Chiesto incontro a Conte. Piano choc per l’Italia, via il Rdc”

GOVERNO, RENZI RILANCIA: 'ELEZIONE DIRETTA DEL PREMIER, RDC, CANTIERI E GIUSTIZIA'

''Le questioni sono quattro. L'elezione diretta del sindaco d'Italia, ovvero il premier; i cantieri, il reddito di cittadinanza e il grande tema della giustizia''. Matteo Renzi è nel Transatlantico di palazzo Madama, prima della conferenza stampa sulle infrastrutture. Dopo aver parlato a lungo con la senatrice di Fdi, Daniela Santanchè, presente l'esponente di Iv, Francesco Bonifazi, l'ex premier ribadisce ai giornalisti i "quattro temi'' su cui Italia viva darà battaglia in Parlamento e fuori. L'ex segretario del Pd rilancia sulle riforme, in particolare l'elezione diretta del premier e la giustizia, mandando un nuovo monito ai 'soci di maggioranza', M5S e Pd. Quando gli chiedono di replicare alle critiche di Fi (''altro che 'mossa del cavallo', Renzi ha fatto la 'ritirata del gambero', buttando la palla sulle riforme costituzionali quando le priorità del Paese sono altre"), Renzi dribbla la domanda e taglia corto così: ''Ci vediamo dopo in conferenza stampa...''. E annuncia di aver chiesto un incontro a Conte la settimana prossima.

"L'elezione del sindaco di Italia e la trasformazione del reddito di cittadinanza da sussidio a aiuto fiscale per le imprese i lavoratori" sono fra le priorita' di Italia Viva per il Paese. Ha detto Matteo Renzi in una conferenza stampa al Senato sul piano choc per le infrastrutture. "Il nostro obiettivo è di dare una mano al Paese sia che rimaniamo in maggioranza sia che la maggioranza - ha continuato - sia un'altra come si prospetta, con la sostituzione di Iv con i Responsabili, ipotesi per noi legittima e che magari si realizzerà nelle prossime settimane. In ogni caso andrà sul tavolo del Governo". "Ci sono due esempi di buon funzionamento, la ricostruzione del Ponte di Genova el'Expo di Milano. Dunque la nostra proposta e' mettete i commissari neicantieri piu' importanti di questo Paese". Ha detto l'ex premier. "Mettete cento commissari in questo Paese e l'Italia svolta. Per rimettere in moto l'Italia la struttura commissariale e' l'unicasoluzione percorribile"