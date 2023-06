Renzi: "Schlein? Senza di me parlamento europeo lo vedeva in gita scolastica"

"Elly Schlein è arrivata al Parlamento europeo con il nostro Pd, sennò lo vedeva in gita scolastica. E quando avrà raggiunto gli obiettivi che abbiamo raggiunto noi, io dirò che non ho capito niente, ma fino a quel momento abbi rispetto per quella comunità politica", le parole di Matteo Renzi nel corso del suo intervento all'assemblea di Italia Viva a Napoli.

Renzi: De Luca farà di tutto per avere terzo mandato, ma non lascerà Pd

"Enzo De Luca è il presidente della Regione. Se un po lo conosco, ho l'impressione che farà di tutto per avere il terzo mandato nel 2026 e non credo che De Luca lascerà il suo partito", le parole di Matteo Renzi a margine dell'assemblea di Italia Viva a Napoli.

Europee, Renzi: Obiettivo è maggioranza Ursula, non Giorgia

"Se c'è uno che non è minimamente interessato a fare da stampella all'asse conservatori e popolari a livello europeo, quello è Macron che recentemente ha visto Scholz in Germania. L'obiettivo è esattamente quello di fare di nuovo una maggioranza. Ursula, non una maggioranza Giorgia", le parole di Matteo Renzi a margine dell'assemblea di Italia Viva a Napoli.

Renzi: Nel Pnrr mancano strategia e visione, ma vero che c'è ostacolo burocratico

Nel Pnrr "potremmo dire che c'è un ostacolo burocratico, bisogna velocizzare, ma la verità è che questo Governo va incalzato sul fatto che nel Pnrr manca una strategia e una visioone", le parole di Matteo Renzi a margine dell'assemblea nazionale di Italia Viva a Napoli.