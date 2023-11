Riforme, Alemanno: “Errore abbandonare il presidenzialismo per il premierato”

RIFORME, ALEMANNO: "PRONTI AL REFERENDUM"

“Il Governo Meloni sta commettendo un errore enorme ad abbandonare la via maestra del Presidenzialismo per ripiegare verso il Premierato. Il premierato non è qualcosa di simile al Presidente della Repubblica eletto dal popolo, ma si muove su una strada molto diversa e pericolosa. Si rischia in questo modo di comprimere la funzione del Parlamento e l’autonomia del potere legislativo, senza risolvere il vero problema di un Capo dello Stato eletto dai partiti e dalle lobby invece che dal Popolo. In questo modo aumenta il verticismo delle nostre istituzioni, dopo leggi elettorali che hanno abolito il diritto degli elettori di scegliere i parlamentari con le preferenze o con collegi contendibili. Giorgia Meloni sbaglia ad abbandonare la strada maestra per le riforme della destra italiana per andare verso Matteo Renzi, che prontamente risponde all’appello. Se la riforma passerà con questo testo siamo pronti a mobilitarci per cancellarla con il referendum.” Così dichiara Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell’indipendenza italiana Iscriviti alla newsletter