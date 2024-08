Rivoluzione M5s, Conte: "Con Grillo visioni diverse ma Costituente va avanti"

M5s: Conte, con Grillo visioni diverse ma Costituente va avanti

"Con Grillo ci siamo sempre sentiti, continueremo a sentirci. Abbiamo, avete visto dallo scambio epistolare, una visione diversa, ma ovviamente questo processo costituente non si fermera', Grillo e' fondatore e nessuno glielo toglie e attualmente Garante e nessuno gli toglie questo ruolo. Ma adesso non conta Grillo, non conta Conte, contano gli iscritti e i simpatizzanti che riossigeneranno il Movimento e lo rilanceranno". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte al termine del Consiglio nazionale nella sede di Via di Campo Marzio a Roma.

