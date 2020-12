Roberto Saviano, attacco durissimo a Meloni-Salvini su migranti: "Ba..". VIDEO

ROBERTO SAVIANO A MELONI E SALVINI: "BASTARDI"

Duro attacco dello scrittore Roberto Saviano nei confronti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ieri sera nella trasmissione televesiva di La 7 Piazza Pulita. A margine di un servizio sul piccolo Youssuf, il bimbo di 6 mesi morto nel Mediterraneo qualche settimana fa, Saviano ha detto: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong, 'taxi del mare', 'crociere'.... ma viene solo da dire bastardi... a Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così. È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza. L’unica strategia è accedere una immigrazione controllata, con i corridoi umanitari. Togliere le Ong è servito a non avere testimoni”.

ROBERTO SAVIANO, IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA PRIMA DI ATTACCARE MELONI E SALVINI

Lo scorso 11 novembre, un aereo di Frontex segnala alla nave Open Arms un barcone in difficoltà a 31 miglia a nord della Libia, l’unico elicottero disponibile per evacuare il bimbo di nome Youssuf e altri suoi compagni di viaggio in emergenza medica si trova a Catania. Arriverà sulla Open Arms troppo tardi, intorno alle 21.30. Youssuf è già morto. La ricostruzione di Micaela Farrocco e Gabriele Zagni.

Dal sito de La 7