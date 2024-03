Rocco Casalino, reggia con vista su Piazza del Popolo. Altro che Rdc...

Rocco Casalino e la nuova casa. L'ex portavoce del M5s si espone...da Piazza del Popolo

Rocco Casalino non sembra avere intenzione di trasferirsi a Bruxelles e quindi di candidarsi alle prossime Europee con il M5s. Il chiaro indizio lo ha fornito lui stesso su Instagram, postando le foto della sua nuova casa in ristrutturazione, uno splendido appartamento con vista sulla centralissima Piazza del Popolo a Roma. L’ex portavoce di palazzo Chigi posta sui social particolari incompiuti della nuova promettente casa romana, lavori in corso quasi ultimati. Camera con vista sulla Porta del popolo e tutto è quasi pronto. Casalino sorride accanto a chi ha progettato parte della ristrutturazione e svela dettagli: armadio di 10 metri.

Capo comunicazione a 5 Stelle, l’ex portavoce del governo - riporta Repubblica - segue da settimane i lavori della sua nuova dimora così come consiglia i senatori del Movimento prima di ogni apparizione in tv. Da quando Giuseppe Conte è presidente, non si espone troppo, non esagera. Grande reduce del gruppo di vertice di un Movimento senza Dibba o Di Maio, Casaleggio o Grillo, lui che un tempo pilotò la comunicazione di tg, giornali, radio e social, che gestì l’informazione quando l’Italia si ritrovò straziata dal coronavirus, oggi posta qualche storia qua e là dell’appartamento che merita, un paio di scatti vista invidia, e lascia scemare i sospetti di una sua possibile candidatura alle Europee.