Il Movimento Indipendenza lancia la sfida per le Comunali di Roma

“In una città devastata dai cantieri, terrorizzata dal Cerbero delle multe di Gualtieri e dalle sue ZTL, presa in giro in tutto il mondo per lo scempio della Fontana di Trevi, bisogna costruire un’opposizione e un’alternativa che oggi non esiste. Sabato 30/11 insieme al vicesegretario Nicola Colosimo lanceremo il progetto politico del Movimento Indipendenza per Roma, indicando anche il modo con cui il nostro Movimento sarà presente alle prossime elezioni comunali. Riprendiamoci Roma sarà la bandiera con cui saremo presenti in tutti i quartieri romani dal centro storico alle periferie.” Così ha dichiarato Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza. All’assemblea che si terrà sabato 30 novembre alle ore 17:00 a Palazzo Ripetta (via di Ripetta, 231), parteciperanno membri della comunità palestinese e di quella libanese e i dirigenti del Movimento Indipendenza, fra cui il Segretario Gianni Alemanno, il Vicesegretario Nicola Colosimo e il Presidente Massimo Arlechino.