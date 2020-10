Rosato (IV): "Qualcosa nel governo non va. Sanità e trasporti, perso tempo"

Il premier Giuseppe Conte ha affermato che il Dpcm non cambia e al segretario del Pd Nicola Zingaretti non è piaciuta l'uscita di Matteo Renzi. Come la mettiamo?

"Noi siamo lealmente in questa maggioranza che però deve costruire i provvedimenti con il contributo di tutti, ogni componente mette il suo pezzo. Apprendiamo dalle agenzie di stampa che c'è un decreto giustizia in arrivo, ma la maggioranza può reggere così? Qualcosa sicuramente non va. Nel merito del Dpcm diciamo semplicemente che ci sono cose che non hanno alcuna base scientifica, che sono inutilmente punitive di alcuni settori. Diciamo le stesse cose del presidente Bonaccini, che non mi sembra sia un sovversivo salviniano, ma semplicemente un politico che ragiona ascoltando quanto accade anche nel suo territorio. Dobbiamo combattere con lucidità il Covid occupandoci però anche dell'economia di questo Paese".

Che risposta devono dare la politica e il governo alle proteste di piazza che si stanno verificando da Nord a Sud?

"Innanzitutto bisogna distinguere tra i violenti e i facinorosi che approfittano del disagio vero, che vanno trattati come tali, dalle migliaia di imprenditori, partite Iva e lavoratori che protestano e manifestano il loro dissenso e la loro preoccupazione o paura. Ai secondi va dato ascolto perché si attendono che le decisioni del governo siano in linea con quanto lo stesso governo ha detto. L'altra settimana l'esecutivo ha chiesto alle palestre di adeguarsi, e lo hanno fatto. Quando il governo ha chiesto ai ristoratori di investire sulle misure anti-Covid, lo hanno fatto. Oggi bisogna spiegare a queste categorie perché quegli investimenti non bastano. Bisogna motivare le misure restrittive con qualcosa in più che il semplice 'la gente non esca di casa'".

Perché fermare lo sport di base e lasciar giocare il campionato di calcio? Forse per gli interessi economici?

"Non sono del parere che bisogna aprire la guerra contro nessuno. Se il campionato di calcio si può svolgere in sicurezza deve continuare. Se uno spettacolo teatrale può svolgersi in sicurezza va autorizzato, come va autorizzata una cena in sicurezza e negato un pranzo che viene fatto senza rispettare le regole anti-Covid".

La pandemia dilaga in tutta Europa, con la Francia che viaggia verso i 100.000 casi al giorno. Quando ne usciremo?

"Questa è la preoccupazione vera. Noi siamo per combattere con forza contro il Covid anche con misure restrittive della circolazione delle persone. E' giusto assumerle ma è anche giusto che lo Stato faccia la sua parte. Se pensiamo alle misure sanitarie a servizio dei tamponi domiciliari e alla rete di medicina territoriale qualcosa non ha funzionato in questi mesi che avevamo a disposizione. Così come il trasporto pubblico che è uno dei grandi punti di fragilità del nostro sistema con ammassamenti di persone a cui non è stato posto rimedio".

Matteo Salvini e Giorgia Meloni lamentano che vengono informati dei vari Dpcm, senza alcuna collaborazione. Andrebbero coinvolte le opposizione in questa fase delicata per il Paese?

"Le opposizioni non possono chiedere più collaborazione senza essere anche loro disponibili a cambiare l'atteggiamento nei confronti del governo. Mi sembra una grande contraddizione quella che Salvini e Meloni mettono in campo. E' evidente però che serve una fase in cui maggioranza e opposizione siano più disponibili reciprocamente al dialogo e al confronto".

Ma nessun governo di unità nazionale...

"Non serve un governo di unità nazionale, serve l'unità nazionale. Sono due cose molto diverse".