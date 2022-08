Rotondi: colpo di scena del democristiano: “Sosterrò Giorgia Meloni premier”

Elezioni politiche 2022, Gianfranco Rotondi sosterrà Giorgia Meloni premier

“In ordine alle voci che mi danno candidato di qua o di la', ringrazio i giornalisti dell'attenzione ma debbo sommessamente ricordare che 'Verde è popolare' è un partito, non una persona, pertanto non è interessante il totocandidature ma la scelta politica del partito, in questo caso l'apertura di credito a Meloni premier, nella convinzione che la leader favorita dai sondaggi possa recepire e rappresentare al governo il tema forte di 'Verde e' popolare': il protagonismo dell'Italia sulla scena mondiale della transizione ecologica, con una visione non ideologica ma attenta al lavoro e alla produzione''.

A dirlo è il deputato FI Gianfranco Rotondi, presidente di “Verde è popolare”. ''Questo - riprende - e' il dato politico. Le candidature, al massimo, possono essere una conseguenza, della quale manco abbiamo parlato, fedeli alla regola che prima si sceglie e poi si discute. Altrimenti la politica diventa un mercato”. Un colpo di scena per un democristiano come lui vecchio stampo.