Rottamazione in 10 anni, Lega: "Lavoriamo per il provvedimento entro la primavera"

"Il magazzino fiscale dei crediti incagliati è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 10 anni sintomo di una diffusa difficoltà soprattutto delle piccole attività in proprio di far fronte a imposte pensate oltre cinquant’anni fa e che non corrispondono più alla realtà attuale. Ecco perché la Lega ha iniziato a realizzare la più grande riforma fiscale del Dopoguerra con l’introduzione della Flat Tax al 15% che oggi riguarda già quasi 3 milioni di contribuenti", afferma ad Affaritaliani.it Armando Siri, responsabile dipartimenti della Lega.

"Si tratta in particolare delle Partite Iva che hanno un reddito fino a 85 mila euro tetto che nelle nostre intenzioni dovrà salire almeno fino a 100 mila. Successivamente dovrà essere la volta dei lavoratori dipendenti per i quali c’è già una proposta di Legge articolarta che prevede un’aliquota unica al 15% sulla base del reddito della famiglia. Si introduce così il concetto di “famiglia fiscale” che diventa il paniere sul quale comporre l’imposta. Lasciando risorse alle famiglie si spingono i consumi e con essi la produzione e il lavoro. È un circolo virtuoso necessario per rilanciare l’intera economia nazionale e poter sostenere i costi sempre più gravosi del welfare state", sottolinea l'esponente della Lega.

"Insieme alla riforma fiscale però occorre, come abbiamo già fatto nel 2018, affiancare provvedimenti che possano ridare ossigeno e opportunità a tutte quelle realtà che sono rimaste incagliate con il Fisco. Contribuenti che hanno regolarmente dichiarato i propri redditi ma che motivi più che plausibili, come il calo del fatturato, la richiesta spesso incongruente di anticipi sull’anno successivo, e altre difficoltà non hanno potuto regolarmente adempiere al pagamento delle imposte. Già nel 2018 con il Saldo e Stralcio che abbiamo realizzato decine di migliaia di famiglie hanno potuto sollevarsi dalla morsa del fisco che spesso impedisce al contribuente di poter continuare a lavorare regolarmente per via di pignoramenti e azioni aggressive di recupero".

Siri aggiunge: "Con la rottamazione in 10 anni con rate tutte uguali superiamo le criticità dei precedenti provvedimenti soprattutto laddove non è prevista una maxi rata iniziale e consentiamo al contribuente di avere un piano di ammortamento sostenibile senza sanzioni e interessi. Rimettere in bonis i contribuenti significa dar loro l’opportunità di ritornare serenamente nel circuito produttivo economico del Paese senza il dolore e la pesantezza psicologica di sentirsi perseguitati ed esclusi".



"Questa iniziativa voluta fortemente dalla Lega che l’ha fatta inserire nel programma di Governo (ero al tavolo del programma) dimostra ancora l’attenzione del partito alla realtà produttiva più importante del Paese costituita da quei 5 milioni di Partite Iva che garantiscono a 12 milioni di famiglie uno stipendio sicuro a fine mese. E dunque ha una ricaduta su tutto il sistema economico e del lavoro. Ogni volta che chiude una partita iva è come se morisse più di una cellula del tessuto economico nazionale perché con essa si perdono posti di lavoro e si crea ulteriore disoccupazione che poi si traduce in risorse pubbliche destinate all’assistenza".



Il responsabile dipartimenti della Lega aggiunge: "Il principio è difendere il sistema economico attivo del Paese affinché possa riprendere le forze per sostenere le sfide sempre più onerose per sostenere anziani e bisognosi. Del resto ci sono le prove di questi anni che è inutile accanirsi su contribuenti che non hanno i mezzi per pagare tutto e subito ed è controproducente emarginarli dal sistema economico. I costi della riscossione sono sempre più esorbitanti e fallimentari perché il metodo è sbagliato. Con questa nostra iniziativa mettiamo tutti nelle condizioni di fare quello che in realtà vogliono, regolarizzare la loro posizione a seconda delle loro possibilità".

"I tempi saranno rapidi perché questa sensibilità è già condivisa dal nostro Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Faremo più velocemente possibile perché la maggioranza su questo è compatta proprio perché è parte del nostro programma di Governo. Immagino che entro la primavera potremo avere il provvedimento definitivo", conclude Siri.



