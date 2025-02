Rottamazione, ok a Salvini dagli alleati, Ma Forza Italia: "Giorgetti ha sempre frenato, la chiediamo da un anno"

Ok alla proposta della Lega sulla rottamazione in 120 rate, "se Giorgetti è d'accordo..."



"E' la Lega che è d'accordo con noi e non noi con loro. E' un anno che facciamo questa proposta". Con queste parole Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta della Lega di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali per dieci milioni di italiani.



"Noi lo stiamo chiedendo da più di un anno, però il ministro Giorgetti e anche il suo vice Leo hanno sempre frenato. Il tema è duplice: fare un intervento sul passato per eliminare le sanzioni e quindi non è un condono ma si paga il dovuto in 120 rate, togliendo appunto le sanzioni, la gente paga e lo Stato incassa. Poi per il futuro andiamo avanti con il concordato, anche se non ha dato grandi risultati, per noi va benissimo. E poi la nostra grande battaglia resta la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi lordi annui fino a 60mila euro da fare il prima possibile", conclude Nevi.

LA POSIZIONE DI FRATELLI D'ITALIA - "Nessuno di noi è mai stato contro le rottamazioni. Anzi, il vice-ministro Leo ha anche riaperto al biennio 2020-2022 per la rottamazione quattro". Con queste parole Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la proposta della Lega di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali per dieci milioni di italiani.

"Sappiamo che all'interno del decreto riscossione è stato approvata una commissione ministeriale che deve valutare la classificazione del magazzino fiscale che è già insediata, come immagino anche gli amici della Lega sappiano. Poi, a seguito di questo, sicuramente si può fare anche una valutazione seria su riaprire la rottamazione. Detto questo, se il ministero dell'Economia e delle Finanze nella sua massima espressione e figura, ovvero il ministro Giancarlo Giorgetti, è d'accordo, nessuno di noi si opporrà", conclude Osnato.



