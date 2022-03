Russia, colpo di Stato contro Putin. "Paranoico, ormai è come Stalin..."

Russia, "La cerchia ristretta di 20 consiglieri di Putin sembra essersi ridotta a tre o quattro"



Vladimir Putin conduce sempre più una vita isolata. Il presidente russo ha paura di un possibile colpo di stato da parte di chi è stato per anni suo fianco. Il professor Michael Clarke (Royal United Services Institute) ha recentemente spiegato sulla stampa britannica che uno dei suoi più cari amici oligarchi potrebbe pugnalare politicamente Putin alle spalle. "Proprio come Joseph Stalin, Putin è ora completamente in balia della sua paranoia e la sua cerchia ristretta di 20 consiglieri sembra essersi ridotta a tre o quattro", ha detto Clarke.

Putin - si legge su www.news.de - sembra essere ben consapevole dei possibili pericoli che circondano la sua persona. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, è probabile che le precauzioni di sicurezza siano state nuovamente rafforzate in modo significativo. Come scrive il "Daily Star" britannico, già prima dello scoppio della guerra Putin era affiancato 24 ore su 24 da una squadra di guardie del corpo altamente qualificate. Armate di giubbotti antiproiettile e valigette antiproiettile, queste guardie del corpo hanno il potere di uccidere chiunque ritengano una minaccia per il presidente russo. Si dice che le guardie Putin siano dotate di una pistola Gyurza semiautomatica.

Il Servizio federale di protezione è responsabile della sicurezza di Putin e di altri alti funzionari statali e conta oltre 50.000 dipendenti. Ha il diritto di effettuare perquisizioni e sorveglianze senza mandato di ufficiale, di effettuare arresti e di impartire istruzioni ad altre agenzie statali. Nelle precedenti apparizioni pubbliche di Putin, la squadra è stata potenziata da guardie di sicurezza nascoste, cecchini e una vicina scorta corazzata caricata con un contingente militare di soldati pesantemente armati.

La domanda che tutti si fanno o ggi è: dov'è Putin mentre è in corso la guerra contro l'Ucraina?. Recentemente è stato riferito che, secondo le informazioni dell'intelligence ucraina, Putin "si è nascosto in un bunker negli Urali". Presumibilmente, zar Vladimir cambia regolarmente la sua posizione per rendere più difficile avvicinarsi a lui. Insomma, Putin teme un colpo di Stato.





