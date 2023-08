Salario minimo, vertice con le opposizioni. Ma il confronto parte in salita, ed è già polemica

Cresce l'attesa per il nuovo confronto governo-opposizioni: sul tavolo il tema caldo del salario minimo che da giorni divide i vari fronti politici, oltre che l'estensione della contrattazione e del welfare aziendale e la riforma del cuneo fiscale con dieci miliardi disponibili. Sebbene la discussione sulla proposta di legge delle opposizioni riprenderà soltanto a settembre alla Camera, per oggi, venerdì 11 agosto, è stato infatti fissato un incontro tra la premier Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni a Palazzo Chigi. Tuttavia si prevedono scintille, in quanto ogni partito ha la sua visione sul tema dei salari bassi, e Meloni pur avendo aperto al dialogo per aumentare gli stipendi, ha espresso le sue perplessità sulla proposta di Pd, M5s, Avs e Terzo Polo.

Salario minimo, Calenda: “Basta con la logica delle barricate”

Carlo Calenda rivendica che "siamo stati noi di Azione" a chiedere a Giorgia Meloni l'incontro sul salario minimo e ad avere "lavorato per costruire questo tavolo" e, a Radio Anch'io su Rai Radio 1, ribadisce che "la politica non può essere stare semplicemente ognuno dal suo lato della barricata a sventolare una bandierina". Il leader di Azione sottolinea allora che "per affrontare il tema del lavoro povero bisogna coinvolgere il governo perchè non abbiamo i numeri per farlo da soli" e invita ad "andare a questo incontro con spirito costruttivo e valutare le posizioni del governo".

"Non considero il rischio della 'passerella' - spiega Calenda - perchè quando i politici dimostrano di sapersi sedere insieme e discutere danno un bell'esempio al Paese, in particolare se lo fanno d'estate quando in genere fanno altro". Certo, ammette, "il rischio che non si riesca a uscire con una posizione comune è molto alto anche perchè - avverte - c'è una tendenza, da parte della destra e della sinistra, in generale, a rimanere ognuno sulle sue posizioni a sventolare una bandierina".