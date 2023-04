Nomine, Salvini ad Affaritaliani.it: "Un mix di continuità e rinnovamento"

Salvini: "Scelte sulle grandi aziende che hanno premiato le competenze"

Il governo si è dimostrato coeso nelle nomine delle partecipate? Una bella prova di unità della maggioranza, no? "Molto!", risponde secco e deciso ad Affaritaliani.it Matteo Salvini, segretario della Lega, all'indomani delle decisioni del governo sui vertici delle aziende partecipate.



"Io, Giorgia e Silvio uniti come sempre in questi primi mesi di governo, impegnativi e positivi, con scelte sulle grandi aziende che hanno premiato le competenze, un mix di continuità e rinnovamento", aggiunge il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.